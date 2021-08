Investieren in das Metaverse

Trading Idea

Unter dem Begriff Metaverse, deutsch Metaversum, versteht man die Vereinigung digitaler Techniken wie dem Internet, der Virtual Reality und der Augmented Reality zu einem großen gemeinsamen Ort. Die Zusammenlegung dieser Techniken könnte zu einer digitalen Welt führen, die eine noch größere Bedeutung hat als die einzelnen digitalen Angebote heute bereits haben.



Investiert wird in die großen Tech-Konzerne und Plattformbetreiber, aber auch in Hardwarehersteller und Telekommunikationsanbieter. Trotz der Dominanz der US-Amerikanischen Unternehmen in vielen der entsprechenden Bereichen wird auf eine weltweit gestreutes Portfolio geachtet.



Die Investitionsquote wird praktisch immer nahezu 100% betragen. Bei Aufnahme neuer Titel wird das Portfolio entsprechend umgeschichtet. show more

