Mielau Invest Trading

Die Entscheidungsfindung für den Handel in diesem Wikifolio beruht grundsätzlich auf technischer Analyse und Chartanalyse.

Das bedeutet die Preisentwicklung und technische Indikatoren sollen die Kriterien für Käufe oder Verkäufe verschiedener Wertpapiere aus dem Anlageuniversum sein.

Das Anlageuniversum kann sowohl aus Aktien, ETFs und Fonds, als auch aus Anlage- und Hebelzertifikaten bestehen.

Es besteht also generell die Möglichkeit das gesamte, von Wikifolio zur Verfügung gestellte, Anlageuniversum zu handeln.

Die Haltedauer soll in der Regel einige Wochen bis Monate betragen.

Allgemein werden Hilfsmittel und Indikatoren wie unter anderem Fibonacci-Retracements, Trendlinien, relative Stärke, Volumen und gleitende Durchschnitte bei der Wahl von Handels Ein- und Ausstiegen verwendet. show more

