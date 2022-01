DBI Metaverse

Trading Idea

Dieses wikifolio soll in der Regel in Aktien und ETFs investieren, die sich mit dem Thema Metaverse beschäftigen. Das Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. Käufe und Verkäufe sollen in der Regel auf Basis fundamentaler Analysen getroffen werden. show more

This content is not available in the current language.