GEO_Rhine_Long

Die Idee hinter diesem Portfolio ist es, nur in Unternehmen zu investieren welche in unmittelbarer nähe zum Rhein ihren Hauptsitz haben. Es sollen in die 20 Unternehmen, zu gleichen Teilen, investiert werden, welche die letzten 12 Monate am besten performt haben. Eine Überprüfung dieser Unternehmen soll regelmäßig stattfinden um bei Bedarf umzuschichten.



Der Verlauf des Rheines ist deckungsgleich mit der sogenannte "blauen Banane", der bevölkerungsreichsten Region Europas. Viele große Unternehmen haben sich entlang des Rheins angesiedelt und profitieren somit von der gesamten Region und umgekehrt profitiert auch die Region von diesen Unternehmen.



Durch die Rheinstraße welche in die Nordsee führt, liegen diese Unternehmen alle Verkehrsgünstig mit einem Zugang zur ganzen Welt.

