FRUGALISTEN GlobalinvestX

Trading Idea

Das wikifolio soll die Idee "Frugalismus - finanzielle Unabhängigkeit durch Sparen" umsetzen. Weiter heißt es, "Um dieses Ziel zu erreichen wird ein Großteil des Einkommens in Aktien, Fonds und ETF`s investiert." Das wikifolio soll nach einer Momentumstrategie in die weltweit besten Aktien, Fonds und ETFˋs investieren. Zu ca. 80% soll das wikifolio in global investierte Fonds anlegen und zu ca. 20% soll in die Marktführer bestimmter Branchen angelegt werden. Es soll angestrebt werden sogenannte „Tenbagger-Werte“ zu finden die ein vervielfachen-Potential haben. Alle 12 Monate werden die Analgen überprüft und gegebenenfalls wird die Zusammensetzung neu ausbalanciert. Grundsätzlich sollen die Werte langfristig gehalten werden. Nur in Ausnahmesituationen soll Cash gehalten werden. Es sollen keine Hebelprodukte gehalten werden. show more

