Saisonal Technisch Aktiv

Trading Idea

In diesem wikifolio werden saisonale Muster unter zusätzlicher Berücksichtigung von technischen Indikatoren umgesetzt.

Gehandelt werden Aktien, ETFs, Rohstoffe und Währungen mit einer Haltedauer von Stunden bis zu 4 Monaten.

Die Anwendung von Optionsscheinen und KnockOut Zertifikaten ist beabsichtigt, um in guten Marktzyklen überproportional zu partizipieren.

Dies wird Risikobewust gemacht. Daher ist die Cash Quote hoch. show more

