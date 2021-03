Seasonal Timing Aktien

Trading Idea

Das Ziel dieses wikifolios ist es mit ausgewählten Aktienpositionen einen langfristigen Zuwachs an Kapital zu erwirtschaften. Als Anlageuniversum stehen nur und ausschließlich Aktien des deutschsprachigem Raumes zur Verfügung (Deutschland, Schweiz und Österreich).



Investiert wird in Aktien die eine gewisse Saisonalität im Jahresverlauf aufweisen. Saisonalität bedeutet, dass Aktien in bestimmten Zeiträumen überdurchschnittlich performen im Vergleich zu den anderen Zeiträumen. Sicherlich sind Begriffe wie OsterRally oder Weihnachtsrally vielen ein Begriff. Dies spielt hier keine Rolle. Vielmehr wird eine Jahreskaskade aufgebaut die in jedem Monat des Jahreszyklus in Aktien investiert, die gerade im betrachteten Monat eine überdurchschnittliche Performance aufweisen. Hierzu wurden aus dem Anlageuniversum für jeden Monat Aktien einem sog. Backtest unterworfen. Nur die die in bestimmten Monaten überdurchschnittlich performen werden gekauft. Haltedauer ist i.d.R. 1 Monat, in Ausnahmefällen auch 2 Monate.



Zeigt eine Aktie beispielsweise eine monatliche Saisonalität die auf fallende Kurse setzt so kann im Folgemonat diese Aktie gekauft werden. Ziel hier ist eine Gegenreaktion der Aktie. Dies Aktie soll möglichst mit Gewinn verkauft werden.

