TopPerform Dachwiki

Handelidee:

Diese Dachwikifolio investiert möglichst breit gestreut in die Top-Performer-Wikifolios auf 1J-Basis.

Es sollen immer möglichst mindestens 10 Wikifolios enthalten sein, nach oben ist diese Zahl nicht per se begrenzt. Diese enthaltenen Wikifolios sollten inhaltlich verschiedene Ansätze, Strategien und verfolgen und langfristig stabile Renditen bei möglichst geringer Vola erzeugen.

Wikifolios, welche Hebelprodukte enthalten, können in diesem Dachwikifolio enthalten sein, dürfen aber niemals Schwerpunkt sein.



Die Auswahl der Wikifolios erfolgt über die unterschiedlichen Parameter der Such-Funktion, geeignete Kandidaten werden daraufhin auf ihr Money-Management überprüft. Ungefähr einmal wöchentlich werden alle Positionen überprüft und eventuell neu gewichtet. Zudem werden alle enthaltenen Werte mit einem Stop-Loss 10% unter Einstieg versehen, um Verluste zu minimieren.

