FF Daytrading 22

Trading Idea

Es soll in der Regel Daytrading mit Hebelprodukten (Knock-Out-Produkte, Optionsscheine und sonstige Hebelprodukte) überwiegend auf den DAX-Index erfolgen. Durch überwiegend antizyklische Trades soll versucht werden markt-unabhängige Erträge zu erzielen. Weiterhin soll auch zyklisch gehandelt werden können.

Es soll versucht werden, Kursunterstützungen und Widerstände auf Tages-, Wochen- und Monatssicht zu erkennen und diese durch den Einsatz passender Derivate auszunutzen. Dadurch soll eine konstante Wertentwicklung mit geringer Schwankungsbreite erzielt werden.



Folgender Tradingansatz soll verfolgt werden: Die Haltedauer der Positionen soll nur wenige Minuten bis Stunden betragen. In der Regel sollen die Positionen taggleich glattgestellt werden, eine darüber hinausgehende Haltedauer ist allerdings nicht auszuschließen. Es sollen "long" und "short" Positionen eingegangen werden, um an steigenden und fallenden Kursen partizipieren zu können. Dabei soll versucht werden, kurzfristige Übertreibungen am Markt gewinnbringend auszunutzen.

Um Positionen zu verbilligen oder Zwischengewinne zu realisieren sollen in der Regel mehrere Teilkäufe und/oder Teilverkäufe pro Trade erfolgen. Weiterhin sollen Limits und Stop-Loss-Limits eingesetzt werden.

Um das Verlustlimit begrenzen zu können, sollen größere Positionen mittels Stop-Loss abgesichert werden.



Zur Erkennung passender Einstiegskurse sollen hauptsächlich technische Indikatoren und Chartanalyse verwendet werden.

Für die Bestimmung der Positionsgrößen ist es geplant die jeweilige Hebelgröße sowie die aktuelle Volatilität zu berücksichtigen.

