Finanzcommunity Buzz

Trading Idea

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, die laut Finanz-Influencern attraktiv bzw. unter-bewertet sind. Es werden natürlich nicht alle Empfehlungen ihren Weg in dieses Wikifolio finden, sondern nur jene die ich für besonders attraktiv halte. Diese Attraktivität bewerte ich vor allem quantitativ in Form von folgender Kennzahlen: KGV, PEG, Umsatzwachstum, Schulden. show more

This content is not available in the current language.