Uran-Aktien konservativ

Trading Idea

Um die Welt CO2-neutral zu bekommen braucht es Kernenergie. Das verstehen mittlerweile immer mehr Staaten und investieren Kapital in diesen Sektor. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima 2011 schien die Kernkraft ein Auslaufmodell zu sein. Nun könnte eine Trendwende bevorstehen. Dieses wikifolio soll auf konservative Weise, ähnlich einem ETF in die größten Uranwerte investieren und diese Positionen halten, unabhängig von der Marktlage. So möchte man von dem sich anbahnenden Megatrend möglichst gut profitieren. Dieses wikifolio verfolgt einen langfristigen Anlagehorizont von etwa zwei bis fünf Jahren show more

This content is not available in the current language.