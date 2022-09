Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO - trieb Trader vergangene Woche dazu, Aktien zu kaufen, die bereits gut gelaufen sind. Der größten Beliebtheit unter diesen „FOMO-Titeln“ erfreute sich Peloton Interactive. Der Aktienkurs des Fitnessgeräte-Herstellers hat sich seit März von knapp unter 20 auf über 100 Euro mehr als verfünffacht. Der Hype ist schnell erklärt: Peloton ist ein Anbieter von High-Tech Spinning-Bikes fürs Wohnzimmer. Der Clou: Über den integrierten Bildschirm der Bikes kann man live oder on-demand an Gruppenkursen teilnehmen. Bezahlt wird dafür – nach der einmaligen Anschaffung des Bikes – per Abo. Der Corona-Lockdown kam da wie gerufen. Die Verkaufs- und Abo-Zahlen schossen in die Höhe. Der Aktien-Kurs tat es ihnen gleich.

Fan des Unternehmens ist – neben vielen anderen - Top-Trader Christan Thiel ( sparstrumpf). Die Aufnahme von Peloton Interactive in sein wikifolio Global Champions kommt einem Ritterschlag gleich. Schließlich investiert Thiel dort nur in die – seiner Meinung nach – „besten Aktien der Welt“. Der Fitnessgeräte-Hersteller dürfte ihn bisher nicht enttäuscht haben, im wikifolio liegt das Papier mit einem Plus von rund 45 Prozent.

Global Champions sparstrumpf DE000LS9JLH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +108,4 % seit 13.01.2016

-21,9 % 1 Jahr 0,68 × Risiko-Faktor

EUR 6.853.780,05 investiertes Kapital Die "besten Aktien der Welt" im Depot

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien, in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Xiaomi. Die wikifolio-Trader deckten sich ein mit den Aktien des chinesischen Elektronik-Herstellers, der zuvor auf Monatssicht rund sieben Prozent verlor.

Was für Xiaomi spricht, erklärt Top-Trader Dirk Althaus ( techguru): „Ich finde die Produkte sehr gut, interessant auch zu sehen, wie schnell Produktverbesserungen vorgenommen und veröffentlicht werden. Die legen ein Tempo vor, bei denen viele andere Firmen nicht mithalten können.“ Auch Althaus nutze letzte Woche die Chance, um den Bestand an Xiaomi-Aktien in seinem wikifolio Augmented Reality Innovators aufzustocken.

Augmented Reality Innovators techguru DE000LS9NMQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +110,1 % seit 12.09.2018

-42,7 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 2.023.284,42 investiertes Kapital

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitzunehmen, ist wohl der schönste Teil des Tradens. In der letzten Handelswoche taten die wikifolio-Trader dies allen voran bei RWE. Der deutsche Energieversorger hat sich von seinem Corona-Tief gut erholt und notiert aktuell nahe dem Allzeithoch. Diese Gelegenheit scheinen wikifolio-Trader nun zu nutzen, um Kasse zu machen.

Dass es mit RWE darum nun bergab geht, ist nicht gesagt. Warum die Aktie noch einiges an Kurspotenzial bieten könnte, erklärt Stefan Krick ( Stevox), der das wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen managt: „RWE baut konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien und will beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Europa mitmischen. Von den beschlossenen und noch kommenden Fördermaßnahmen des „EU-Green-Deal“ wird man stark profitieren.“

Wasserstoff & Brennstoffzellen Stevox DE000LS9NCK3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +91,9 % seit 06.07.2018

-25,8 % 1 Jahr 1,01 × Risiko-Faktor

EUR 11.972.340,23 investiertes Kapital Trend-Thema Wasserstoff

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger hingegen verhält sich gänzlich anders. Er minimiert Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. Die Titanic unter diesen Aktien ist zweifelsohne Wirecard. Warum es Investoren gibt, die dieses nicht mehr sinkende, sondern längst auf Grund gelaufene Schiff erst jetzt verlassen, erklärt Top-Trader Christian Scheid ( Scheid): „Jeder Kurs über 0,1 Euro ist natürlich irrsinnig, aber die Spekulationen mit Insolvenztitel können sehr lohnenswert sein.“ Scheid selbst beteiligt sich in seinem – auf Situationen wie diese spezialisierten – wikifolio Special Situations long/short nicht mehr am Wirecard-Zock. Von den letzten Aktien des Unternehmens, trennte er sich Anfang Oktober.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +529,0 % seit 09.11.2013

-4,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.572.729,36 investiertes Kapital