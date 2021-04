Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei Hypoport. Hauptgrund für die zahlreichen Käufe dürften die jüngst veröffentlichten Q1-Zahlen des Unternehmens sein. Heinz Luckhardt ( Hewz) kommentiert: „Hypoport präsentiert sich auch im neuen Jahr ausgezeichnet und knüpft mit den indikativen, operativen Kennzahlen nahtlos an die Marktanteilsgewinne des vergangenen Jahres an. Hier sind aus meiner Sicht alle Treiber des Geschäftsmodells intakt.“ In Luckhardts wikifolio Stock-Picking balanciert ist die Aktie derzeit mit 11,6 Prozent Gewichtung die größte Portfolio-Position.

Stock-Picking balanciert Hewz DE000LS9PPC7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +62,7 % seit 19.07.2019

+48,7 % 1 Jahr 0,85 × Risiko-Faktor

EUR 67.218,92 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Netflix. Der US-Streaming-Anbieter sorgt bei Anlegern gerade für gemischte Gefühle. Die letzte Woche präsentierten Geschäftszahlen konnten nicht überzeugen – das Wachstum der Abonnentenzahlen war nicht so hoch wie erwartet. Die Aktie gab daraufhin deutlich nach. Content-seitig läuft es dafür umso besser: Bei den gestrigen Academy Awards räumten Netflix-Produktionen sieben Oscars ab. Eine Vielzahl der wikifolio-Trader sah den Rücksetzer der Aktie jedenfalls gelassen und griff zu.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader vergangene Woche bei Nordex. Der deutsche Hersteller von Windkraftanlagen profitiert aktuell vom Aufwind der gesamten Branche. Michael Flender ( GoldeselTrading) erklärt: „Grüne Aktien springen wegen der Pläne der USA, die Treibhausgase massiv zu reduzieren, deutlich an.“ In Flenders wikifolio Goldesel-Trading ist Nordex derzeit mit 5,7 Prozent gewichtet.

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +217,0 % seit 10.10.2013

+56,0 % 1 Jahr 0,62 × Risiko-Faktor

EUR 2.120.376,26 investiertes Kapital

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie der deutschen Krypto-Handelsplattform Bitcoin Group. Seit der rasanten Rally zum Jahresende 2020 läuft es für das Wertpapier schlecht. Mit Ausnahme von kurzen Ausbrüchen nach oben, korrigiert die Aktie seit Jahresbeginn durchgehend. Die jüngsten Kursverluste von Bitcoin und Co. scheinen das Wertpapier nun noch zusätzlich belastet zu haben.