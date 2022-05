Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Energieversorgungskonzern RWE. Das Wertpapier legte auf Wochensicht um 9,3 Prozent zu und erklomm damit ein neues Mehrjahreshoch. Viele wikifolio-Trader wollten sich das nicht entgehen lassen und griffen darum bei der RWE-Aktie zu. Einer von ihnen war Top-Trader Christoph Klar ( SystematiCK). In seinem wikifolio Trendfollowing Deutschland ist die RWE-Aktie derzeit mit 5,2 Prozent gewichtet.

Trendfollowing Deutschland SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +88,6 % seit 08.01.2017

-1,8 % 1 Jahr 0,61 × Risiko-Faktor

EUR 1.956.631,73 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Wertpapier des kanadischen Silverproduzenten Aurcana. Die Aktie hat auf Jahressicht über 90 Prozent an Wert verloren. Allein in der letzten Handelswoche ging es um 16,7 Prozent bergab. Einige wikifolio-Trader scheinen davon überzeugt zu sein, dass die Verluste übertrieben waren und griffen darum bei der Aktie zu.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Westwing Group beobachten. Grüne Zahlen zeigten sich am Chart des Online-Möbelhändlers im letzten Jahr nur äußerst selten. Auf Jahressicht verlor das Wertpapier ganze 81 Prozent an Wert. Die knapp 10 Prozent Kursgewinn der letzten Woche waren da eine willkommene Abwechslung. Einige wikifolio-Trader nahmen das Wochenplus zum Anlass, um sich von der Aktie zu trennen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche das US-Technologieunternehmen ServiceNow. Die Korrektur der Tech-Werte hat in den vergangenen Wochen auch vor dem Cloud-Computing-Plattform-Anbieter keinen Halt gemacht. Letzte Woche ging es noch einmal deutlich um 5,5 Prozent bergab. Einige wikifolio-Trader scheinen auch weiterhin mit Verlusten zu rechnen und trennten sich darum von der Aktie.