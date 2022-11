Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Berliner Pharmaunternehmens Medios. Medios ist spezialisiert auf die Entwicklung von Arzneimitteln für chronische und seltene Erkrankungen. In der letzten Woche legte die Aktie um 18,02 Prozent zu. Der Kurssprung erfolgte als Reaktion auf bekanntgegebene Expansionspläne des Unternehmens. Medios will in den nächsten Jahren ins europäische Ausland expandieren und das Portfolio erweitern. So will das Unternehmen Wachstum und Profitabilität deutlich steigern.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf die baldige Trendwende setzten wikifolio Trader letzte Woche beim Ölfeldausrüster Schlumberger. Das Unternehmen ist weltweit führend für technische Lösungen und Dienstleistungen rund um die Erdölproduktion. Aktuell korrigiert die Aktie, nachdem sie Anfang Februar ein Mehrjahreshoch erreichte. Viele wikifolio Trader scheinen zu glauben, dass sich das Wertpapier schon bald zu neuen Höhen aufmachen wird und investierten dementsprechend.

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem norwegischen Wasserstoffunternehmen Nel ASA. Die Aktie hat seit Mitte Oktober knapp 50 Prozent Performance hingelegt, nachdem sie zuvor seit dem Sommer deutlich korrigierte. Einige wikifolio Trader scheinen nun mit einem baldigen Ende der Rally zu rechnen. Kein Wunder, denn die Aktie vollzieht seit Oktober 2021 eine Berg- und Talfahrt. Bereits drei Mal folgte auf eine steile Rally eine starke Korrektur. Jedes Mal ging es etwas weiter bergab und das Hoch der vorigen Rally wurde im Anschluss nicht mehr erreicht. Das letzte Hoch erzielte die Aktie im August 2022 bei 1,65 Euro. Aktuell notiert sie bei 1,41 Euro. Sollte sich das Chartbild fortsetzen, würde eine erneute Korrektur somit unmittelbar bevorstehen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 NEL 9.55% Wasserstoff & Brennstoffzellen 2 Antero Resources 7.79% Trend + Chart 3 CF Industries Holdings 6.28% US Premium Stocks 4 FLEX LNG 8.65% Substanz plus Soliditaet 5 Medigene 5.30% Leading Outperformer

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 BYD -9.82% BIO x KLIMA x UMWELT x FAIR 2 Verbio -8.18% Trendfollowing Deutschland 3 Allkem -6.17% eMobility 4 BioNTech (ADR) -7.04% Intelligent Matrix Biotech 5 Fielmann -7.60% Top Select Germany

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran die Aktie des chinesischen Akku- und E-Auto-Konzerns BYD . Anfang November präsentierte das Unternehmen überzeugende Zahlen. Den seit dem Sommer bestehenden Abwärtstrend der Aktie konnte das dennoch nicht stoppen. Christian Scheid ( Scheid ) kommentierte: „Beim chinesischen Elektroautobauer BYD ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 116 Prozent auf 117,1 Mrd. Renminbi (16,2 Mrd. Euro) gestiegen, der Gewinn sogar um 350 Prozent auf 5,7 Mrd. Renminbi. Auch die Analysten zeigten sich überzeugt, kürzten teilweise aber ihre Kursziele.“

Special Situations Scheid DE000LS9AKJ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +213,5 % seit 12.09.2012 +2,2 % 1 Monat 0,59 × Risiko-Faktor EUR 1.075.381,79 investiertes Kapital

