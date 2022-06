Long-Term-Management

Die Anlageidee beinhaltet eine klassische Buy-Hold and Check Variante. Das Ziel ist persönlich die Outperformance der Benchmark MSCI All World. Persönlich wird sich dieses Wikofolio an meinem eigenen Depot orientieren. Eine Mischung aus Growth und Value soll sich nach einer Laufzeit ergeben. Zum Start des Wikifolios werden Titel gekauft, wenn ich Sie nach DCF/Schätzungen als günstig und aussichtsreich betrachte. Für Einstiege verwende ich gerne Fibo. oder einen RSI Indikator. Teilverkäufe/Gesamtverkäufe sind nur bei zu hoher Bewertung oder dramatische Änderung des Geschäftsmodells geplant.