Ziel des Wikifolios "Immobilien Global Diversifiziert" ist es ein Weltportfolio für Immobilienaktien abzubilden. Globale Diversifikation in über 180 REITs und REOCs nach Ländern mit folgenden Zielgewichten: - Europa: 30-40% - Nordamerika: 30-40% - Asia/Pazifik: ca. 20-30% Diversifikation nach Immobiliensektoren mit folgenden Zielgewichten: - Wohnen: 20-25% - Büro: 10-15% - Logistik / Industrie: 10-15% - Einzelhandel: 10-15% - Healthcare / Altersimmobilien: 10-15% - Hotels: ca. 5% - Datacenter: ca. 5% - Self-Storage: ca. 5% - Sonstige (studentisches Wohnen, Erlebnisimmobilien, Restaurants): ca. 5% Immobilienbestandshalter vs. Immobilienentwickler: Dabei soll explizit in Immobilien-Bestandshalter investiert werden, also Unternehmen deren Erträge primär aus der Investition in Immobilien resultieren. Immobilienunternehmen deren Umsätze zu mehr als 50% aus der Entwicklung von Immobilien resultieren werden ausgeschlossen. Gemeinhin wird das Entwicklungsgeschäft als wesentlich riskanter betrachtet als das Bestandshaltungsgeschäft. Liquidität: Die Gewichtung einzelner Unternehmen orientiert sich an deren Marktkapitalisierung. Von dieser grundsätzlichen Linie wird im Einzelfall abgewichen, um eine bessere Diversifikation nach Ländern und/oder Immobiliensektoren zu erreichen. Ausserdem sollen Klumpenrisiken vermieden werden, indem keine einzelne Aktie ein Gewicht von mehr als 2% auf Wikifolio-Ebene erhält. Bei Erstellung des Wikifolios beträgt der maximale Anteil eines einzelnen Unternehmens 1.5%. Anlagestrategie: Das Wikifolio wird in regelmässigen Abständen aktualisiert um Dividendenerträge wieder anzulegen. Des Weiteren werden ggf. Anpassungen vorgenommen, falls einzelne Länder oder Immobiliensektoren einen zu grossen order zu kleinen Anteil darstellen. Zudem wird in regelmässigen Abständen geprüft, ob dem Wikifolio neue Immobilienaktien hinzugefügt werden können (z.B. wenn der Handel auf Wikifolio ermöglicht wird, dies vorher aber nicht der Fall war).