Rendite kommt von Risiko

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen potenziell risikoreiche Werte gehandelt werden. Anlagehorizont kurz- mittelfristig. Das wikifolio soll aktiv betreut werden.



Keine Beschränkungen bei der Art der Produkte oder Branchen, in die investiert wird. Ein Augenmerk liegt auf Aktien, die wegen besonderer Umstände einen Großteil Ihres Wertes verloren haben, sich meiner Meinung nach aber auf einem guten Weg befinden und dadurch extrem hohe Chancen zu Vervielfachung des Wertes bestehen. Ebenfalls möchte ich in diesem wikifolio der weiteren Entwicklung des Krypto-Marktes kritisch gegenüberstehen (solange der Markt es zulässt) und vereinzelte Coins, insb. Bitcoin, bzw. Aktien, die in engem Zusammenhang mit der Wertentwicklung des Bitcoin stehen, shorten oder ggf. in Aktien investieren, die von sinkenden Kursen bei den Krypto-Werten profitieren könnten.

mehr anzeigen