Secret Formula

Diese Wikifolio soll eine Theorie überprüfen: stimmt die Formel aus "The little Book that beats the Market"? Es wird folgendermaßen investiert: - niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis - hohe Kapitalrendite Dabei werden alle Aktien ein Jahr lang gehalten und nach diesem Jahr neue Aktien ausgewählt. Ab dem 02.10.2023 wird ein Short-Mix eingebaut, um die Volatilität zu reduzieren. 10% des Kapitals werden genau entgegen der eigentlichen Long-Idee investiert. Dadurch wird auch ab 2.10.2023 ein neues Jahr beginnen - deutlich vor dem eigentlichen Zyklus. Der neue Stichtag wird also der 2.10. sein.