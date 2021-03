Handelsidee

Dieses Musterdepot enthält eine Auswahl populärer Werte der aktuellen #silversqueeze Bewegung. Zugrunde liegt die Idee, dass das vorrätige Silber in den jeweiligen Verwahrungsstätten großer ETFs und Banken mehrfach überzeichnet ist, die tatsächlichen Vorräte bei gleichzeitiger Inflation schwinden und der eigentliche Wert von Silber in Relation zu Gold und anderen Edelmetallen steigen müsste.

Gemäß #silversqueeze Idee soll vor allem PSLV von Sprott gekauft werden, der durch physikalisches Silber gedeckt ist, und verschiedene internationale Aktien aus dem Bereich Mining, die im Falle einer Erhöhung des Silberpreises an Wert gewinnen sollten.

Anlageentscheidungen sollen auf dem breiten Konsens und Kaufinteressen der Bewegung fußen. Der Silberpreis könnte bereits bis Ende des Jahres stark anziehen, verschiedene Kernwerte sollten aber darüber hinaus gehalten werden. mehr anzeigen