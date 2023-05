Swiss Small- und Midcaps

Kleinere und mittelgrosse Werte lieferten in der Vergangenheit empirisch über einen längeren Zeitraum eine Überrendite zur normalen Marktrendite ab. Die Schweiz belegt lange schon den Top-Rang als innovativstes Land der Welt (https://www.theglobaleconomy.com/rankings/gii_index/). Alles Eigenschaften, die für ein Portfolio aus Schweizer Small- und Midcaps sprechen. Ganz nach dem Ansatz «work smart, not hard» möchte ich den Nachteil etwas mindern, nicht die Ressourcen für die Beschäftigung von Analysten zu haben, wie das bei Banken oder Vermögensverwaltern der Fall ist. Mit dem Gebrauch öffentlicher Informationen werden mindestens ca. zwei Drittel des Portfolios in Titel angelegt, welche sich bei Profis (also Fonds von Banken, Vermögensverwaltern oder Boutiquen) als grössten Positionen in diesem Segment wiederfinden. Dies unter Berücksichtigung relativer Gewichte. Wichtig ist die Auswahl dieser Profis. Sie müssen langfristig in der Lage gewesen sein, einen Mehrwert für Investoren erbracht zu haben. Höchstens ein Drittel der Titelselektion erfolgt nach eigener Auswahl, basieren auf qualitativer und fundamentaler Analyse. Die Portfoliogewichte entstehen dabei aus einer proprietären Vorgehensweise. Die Titel der Profis werden monatlich geprüft und, sofern nötig, ausgetauscht. Diese Vorgehensweise soll eine ausgewogene Positionierung erlauben, welche Diversifikation bietet aber auch ausreichendes Exposure zu den identifizierten Titeln bietet und somit von den oben genannten Eigenschaften profitieren kann.