Kontraer Antizyklisch Rational

Handelsidee

Wie der Titel beschreibt, soll hier antizyklisch, konträr und rational investiert werden.



Es geht um Ideen, die nicht dem Standpunkt der Masse entsprechen.

Es geht um antizyklische Ideen & Turnaround Storys.

Es geht um fundamentale Fehlbewertungen von Geschäftsmodellen.

Es geht um besondere Gelegenheiten wie große Abverkäufe des Gesamtmarkt.



Was soll gehandelt werden:

Es soll sich auf Aktien fokussiert werden, wobei der Handel mit Zertifikaten zum absichern der Positionen genutzt werden darf. Es soll keine regionalen Einschränkungen geben, wobei der Handel mit chinesischen Aktien wenn möglich vermeiden werden soll.

Es sollen auch Aktien mit geringer Marktkapitalisierung gehandelt werden.



Risiko:

Es soll vor jeder Kaufentscheidung das max. mögliche Risiko berechnet werden. Ein CRV kleiner 2:1 soll vermieden werden. Konkret soll eine Position nicht größer als 30% des Gesamtdepots gewichtet werden. Weiter werden für den Ein- und Ausstieg die gängigen Charttechniken (Fib Retracement/ Elliot Wave/Trendlinen) genutzt.

Es wird bevorzugt, Positionen schrittweise Auf- und Abzubauen. Für Teile der Positionen werden Stopps gesetzt.



Ideen & Branchen:

Hauptsächlich soll in zyklische Bereiche investiert werden. Dies kann in Form von physischen Rohstoffen, Royalties, Minenbetreibern und Explorern (Edelmetalle, Öl & Gas; Kohle; Uran, Zinn) umgesetzt werden. Außerdem über Aktien aus den Sektoren: Energie, Tanker/ Containerschifffahrt ; Konsumgüter usw.

Auch Pharma- oder Turnaroundspekulationen sollen bei attraktiven CRV ins Depot aufgenommen werden dürfen.



