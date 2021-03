Shroomboom

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Zur Auswahl der Unternehmen 🏢 Viele der Firmen in dieser Branche sind über die günstigeren deutschen Broker nicht handelbar, daher kann dieses Wikifolio einen Einstieg zu dieser Branche bieten, ohne dass man selbst direkten Zugang hat. Dabei ist Wikifolio leider auch eingeschränkt und bietet keinen Zugang zu manchen Märkten. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Abbildung hier die Entwicklung der Branche weitestgehend widerspiegeln wird. MindMed und Compass Pathways sind dabei die größten und wichtigsten Bausteine, denn diese beide Unternehmen streben direkt die Zulassung von Therapien an, die mithilfe von noch nicht zugelassenen Psychedelika durchgeführt werden sollen. Compass Pathways kooperiert dafür vor allem mit dem Nonprofit MAPS, welches diese Forschung schon seit Jahrzehnten vorantreibt und hat einen Fokus auf das Empathogen MDMA. MindMed führt seine Studien vor allem mit dem Baseler "Liechti Lab" durch und konzentriert sich vorwiegend auf LSD, hat aber auch ein selbst entwickeltes Ibogain-Derivat (18-MC) in der Tasche, welches bei Suchterkrankungen vielversprechende Wirkung gezeigt haben soll. Numinus Wellness hat mehrere Standbeine: Das hauseigene Labor generiert bereits Umsatz und ist auf die Analyse von Cannabinoiden spezialisiert. Hier wurde bereits eine Psilocybin-Extraktion durchgeführt, mit dem Ziel, die Branche später mit dem Naturstoff zu versorgen. Seit Januar 2021 ist man außerdem in den Markt der Mental Health Kliniken eingestiegen, um die Infrastruktur für Psilocybin-unterstütze Psychotherapie zu schaffen - derzeit findet dort schon "Ketamine-assisted psychotherapy" statt. Außerdem ist man an zwei Studien beteiligt, um MDMA sowie Psilocybin-unterstütze Therapien zu fördern. Cybin untersucht den "Klassiker" Psilocybin sowie weitere, eigene Substanzen auf Indikationen im Mental Health Bereich. Eine Auswahl an Patenten soll einen festen Platz in diesem Sektor garantieren. Abbvie und Johnson&Johnson sind zwei bekannte Pharma-Größen. Beide sind mit der von der FDA bereits zugelassenen Ketamin-assistierten Psychotherapie gegen Depressionen am Markt. Neben diesem bestehenden Modell ist es möglich, dass einer oder beide als Partner für Zulassung und Vermarktung von den Therapien, die die kleineren Unternehmen zurzeit erforschen, agieren werden. Revive hat sich auf Nischen-Therapien spezialisiert und bringt in diesem Sektor bereits Erfahrung mit.