FutureStars

Handelsidee

Dieses wikifolio soll langfristig kontinuierliches Wachstum durch durchdachte, zielgerichtete und nachhaltige Investments erreichen.



Bei der Aktienauswahl sollen hauptsächlich Unternehmen mit einem erhöhten Zukunftspotenzial, durch maßgebende Innovationen und relevanten Beiträgen zur Weiterentwicklung bestehender Lösungen, berücksichtigt werden. Nachhaltige Investments werden hier priorisiert, da sie einen großen Mehrwert für die Gesellschaft bieten und unsere Zukunft positiv beeinflussen.



Es soll aufgezeigt werden, dass durchdachte, zukunftsträchtige und nachhaltige Investments finanziell lukrativ sind.



Die Entscheidungsfindung fokussiert sich auf fundamentale und technische Analysen. Hierbei werden in erster Linie qualitative Bewertungen, wie auch quantitative Kennzahlen (Wachstum, Rentabilität etc.) Beachtung finden.



Ziel ist ein jährliches durchschnittliches Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich.



Risikobegrenzung wir durch die Streuung in unterschiedliche Branchen betrieben, um eine niedrige Korrelation bei Korrekturphasen zum Gesamtmarkt zu gewährleisten. Verluste sind gerade bei starken Korrekturen der Gesamtwirtschaft mit einzuberechnen.



Die Haltedauer einzelner Titel kann, je nach Wachstumspotenzial und Performance, zwischen mehreren Monaten und Jahren liegen. mehr anzeigen