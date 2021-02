Handelsidee

Dieses wifikolio soll sich ausschließlich mit dem Thema "Kryptowährungen und digitale Assets" beschäftigen. Einige Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben bereits im täglichen Leben Anwendung gefunden, andere Kryptos sind noch nicht so etabliert - dennoch halte ich eine Zukunft der Währung in diesen digitalen Assets für wahrscheinlich.



Im Mittelpunkt sollen in erster Linie ETFs, ETCs oder ETPs stehen, die den Kurs einer Kryptowährung (z.B den BTC oder ETH-Kurs) replizieren. Die Diversifikation in verschiedene Kryptowährungen und Assets soll hier eine große Rolle spielen, um möglichst viele Möglichkeiten auszuschöpfen.



Bei der Entscheidungsfindung stehen Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungen und Token und die Gesamtanzahl der Token - "Total Supply" im Vordergrund. Weiters könnte eine technische Analyse (durch MA, EMA, RSI) und die Charttechnik zur Anwendung kommen.



Anlagehorizont: mittel- bis langfristig. Die Volatilität kann bei Krypto stark ausgeprägt sein.



