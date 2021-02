Heute in Morgen investieren

Handelsidee

Ein Vermögensaufbau soll in diesem Wikifolio großteils durch innovative und idealerweise disruptive Ideen und Technologien geschehen. Investiert wird dafür hauptsächlich in Aktien, jedoch auch in ETFs mit großem Wachstumspotential weltweit.



Der Anlagehorizont ist auf mehrere Jahre gerichtet, da neue Technologien diese Zeit zur Etablierung und zum Erreichen eines Kursplateaus mit stabilem Wertzuwachs benötigen. Eine hohe Volatilität wird erwartet; daher werden zwischenzeitlich durch Teilverkäufe immer wieder Gewinne mitgenommen. Bei negativer Kursentwicklung, jedoch intaktem Geschäftsmodell wird nachgekauft.

In Bear-Phasen können ein hoher Cash-Anteil, alternativ auch Edelmetalle, Anleihen oder andere unkorrelierte Positionen gehalten werden.



Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann.

