Dividenden geringe Verschuldung

Ich setze auf Werte mit geringer Verschuldung in Anbetracht auf das Geschäftsmodell und den jeweiligen Sektor. Hierbei lege ich viel Wert auf nachhaltige Dividendenzahler mit einer hohen Marktkapitalisierung, denn diese Werte steigen nachhaltig, sind nicht zu stark betroffen von der aktuellen Zinspolitik und können auch in jeder Konjunkturphase in Ruhe steigen. Es handelt sich viel um Aktien, welche vielleicht nicht jeder auf dem Radar hat, da meine Analyse nicht viel zulässt. Ich arbeite streng mit meiner Strategie und nehme keine Werte auf bei denen ich nur das Gefühl habe es könnte was werden. Zahlen lügen nicht und das ist mein Hauptaugenmerk. Wenn die Verbindlichkeiten stimmen, achte ich außerdem auf konsequent steigenden Umsatz und im besten Fall ein langweiliges Firmenkonzept das bei jedem Wetter, auch Geld drucken kann.