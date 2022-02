CAN-SLIM by William ONeil

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert nach dem erfolgreichen "CAN-SLIM"-Systems von William O'Neil. Dabei steht jeder Buchstabe von "CAN-SLIM" für ein entscheidendes Kriterium der Aktien-Auswahl:



C = Current quarterly earnings > 25-50%.

A = Annual earnings & sales increases > 25-50%.

N = Newer companies, new products, new Management.

S = Supply and demand: Big volume demand at key points.

L = Leader stock within its industry group.

I = Institutional sponsorship.

M = Market in uptrend.



Neben dieses Kriterien ist entscheidend, dass eine Aktie aus einem klar definierten Chartmuster ausbricht. Zu den essentiellen Chartmustern gehören: Cup (with handle), Saucer (with handle), double bottom (with handle), flat base, square box, base on top of base, ascending base. Der Ausbruch aus einem definierten Chartmuster muss zudem unter einem massiven Volumenanstieg erfolgen. Nachkäufe sind möglich und orientieren sich an vorstehend Gesagten.



Oberste Regel für Verkäufe ist die sog. "7-8%"-Regel. Ohne zu Zögern wird eine Aktie verkauft, wenn sie 7-8% unter den initialen Pivot-Point rutscht. So sollen Verluste langfristig möglichst gering gehalten werden. Im Übrigen orientiert sich der Verkauf ebenfalls an signifikanten Chartsignalen wie z.B. einem Climax-Top, steigende Anzahl an Down-Days mit erhöhten Volumen oder auch an ausgewählten Chart-Transformationen wie der Shoulder-Head-Shoulder-Transformation.



Das Depot soll sich auf eine Auswahl von max. 5 Werten gleichzeitig konzentrieren. Sollte diese Anzahl erreicht sein, sich aber unterdessen aus meiner Sicht lukrativere Chancen ergeben, werden diese gegen schlechter performende Werte des Portfolios ausgetauscht.



