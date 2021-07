Dividenden und Chancen global

Handelsidee

Dieses Depot ist ein langfristiges Projekt zum nachhaltigem Vermögensaufbau um beruhigt und finanziell frei in Rente gehen zu können. Es wird grundsätzlich überwiegend in globale Substanzunternehmen mit solidem Geschäftsmodell und solider Dividendenpolitik investiert. Diese Werte werden das Fundament des Depots bilden.



Des Weiteren wird ebenfalls in Fonds und ETFs investiert zur Portfolio-Absicherung und vor allem Megatrends z.B. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, etc. abdecken zu können, ohne in risikoreiche Einzelaktien investieren zu müssen.



Mit einem kleinen Teil des Portfolios wird ebenfalls in sich bietende (risikoreichere) Chancen investiert, dies kann über Direktinvestment in eine Aktie oder über Zertifikate, Optionsscheine etc. geschehen. mehr anzeigen