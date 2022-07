Software ist Zukunft

In diesem Wikifolio suche ich mir die Unternehmen raus, welche meiner Meinung nach den größten impact auf das Thema Software haben. Die Welt wird immer digitaler und dafür benötigt es Software in so gut wie allen Bereichen. Kleine Unternehmen aber auch Landesregierungen sind von Software abhängig. Ich werde hier weder in Derivate noch in ETF investieren. Die Anzahl der Aktien varriert zwischen 15 und 25. Von Zeit zu Zeit kann es sein das ein großer Cash Anteil gehalten wird um einen günstigen Einstieg zu finden. Ausschlaggebende Indikatoren zum Kauf können Technische Signale, sowie Newsflow sein.