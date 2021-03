Handelsidee

Das wikifolio "AnBergen Nachhaltige Unternehmen" soll nur in Aktien von Unternehmen investieren, die sich der Nachhaltigkeit bei ihrem Schaffen verschrieben haben.



Der Investitionsprozess basiert auf einer qualitativen und quantitativen Unternehmensanalyse.



Als Beimischung oder zum Versuch der Absicherung kann virtuelles Kapital auch in ETFs angelegt werden.



Idealerweise können Positionen langfristig gehalten werden. Aufgrund zunehmender Schwankungen an den Aktienmärkten plane ich jedoch mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont.



