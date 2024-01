Das wikifolio Abraxas Europa verfolgt das Ziel, das Wikifolio auf Basis einer reinen technischen Analysen zusammenzustellen. Dem dafür selbst entwickelten Bewertungssystem liegen technische Indikatoren zugrunde, welche die aktuelle Kurssituation von Unternehmen bewerten sollen. Für jeden dieser Indikatoren erhält das Unternehmen eine Zwischennote. Absicht ist es, aus diese Zwischennoten mithilfe einer individuellen Gewichtung eine Gesamtnote zu bilden. Die Unternehmen mit der besten Gesamtbenotung sollen so Einzug in das wikifolio finden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Überprüfung der Zusammenstellung des Portfolios einmal pro Kalenderwoche beabsichtigt ist, der Zeitraum der einzelnen Positionen aber trotzdem länger als 12 Monate getragen kann. Das wikifolio ist daher überwiegend kurzfristig orientiert. Besondere Ereignisse können grundsätzlich auch zum Abweichen von diesem Rhythmus zwingen und ein weiteres Handeln innerhalb einer Kalenderwoche erforderlich machen. Es ist nicht beabsichtigt, dass die Positionen zum Prüfungstag gleichgewichtet sind. Dies kann aus verschiedenen Gründen nicht immer eingehalten werden. Zwischen zwei Überprüfungsterminen sollen keine weiteren Anpassungen an der Gewichtung vorgenommen werden.