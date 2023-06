Best Performer Auswahl

1.)HANDELSIDEE: Ziel dieses Dachwikifolios ist es, nur das Know-how der erfolgreichsten wikifolio-Trader zu nutzen. Diese sollen bereits eine Performance von mindestens 100 % Gewinn in den letzten 3 und 1 Jahren erreicht haben. 2.) ANLAGEUNIVERSUM: Nur wikifolio-Zertifikate mit hoher Performance und ohne große Kurssprünge, d.h. ohne sehr großes Risiko. Viele Wikifolios arbeiten aber auch mit Hebelzertifikaten, z.B. um ihre Positionen abzusichern. Daher müssen diese Wikifolios mit einbezogen werden. 3.) HANDELSKRITERIEN: Kauf und Verkauf sollen nach technischer Analyse (Trendstärke, MACD, Chartbild,…) sowie nach Performance erfolgen. 4.) HALTEZEIT: In der Regel einige Monate, also langfristig. 5.) QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG: Hauptsächlich technische Indikatoren meiner Chartsoftware sowie Auswahl-Filter von wikifolio.com.