Buy the Dip Strategy

Handelsidee

Mit dem Wikifolio soll in gehebelte Exchange Traded Products investiert werden. Es soll sich bei der Auswahl hauptsächlich um Index bezogene ETP's handeln. Andere ETP's sollen aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden und sollen ggf. dazugenommen werden. Über die Zeit sollen in der Regel die Dip's gekauft werden um am Ende einen positiven Durschnittskurs zu erzielen.

Durch die nachkäufe und dem Hebel werden grössere Drawdowns nicht ausgeschlossen. Durch ein gutes Risiko- und Money-Management soll am Ende aber eine Positive Performance erzielt werden. Die Haltedauer soll Mittel- bis Langfristig orientiert sein. mehr anzeigen