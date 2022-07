Beste Comebackkandidaten 2022

In diesem Wikifolio werde ich in die Aktien investieren, die in diesem Jahr massiv abgestürzt sind bei denen ich denke dass sie in den nächsten Jahren wieder auf neue Hochs steigen werden. Dazu gehören die Aktien die in diesem Jahr bereits um 40 Prozent oder mehr abgestützt sind. Darunter befinden sich viele Aktien aus dem Chipsektor wie beispielsweise Nvidia aber auch Aktien aus dem Finanzbereich (z.B Block). Ich werde auch in sehr große Unternehmen wie wie beispielsweise Amazon investieren. Insgesamt werde ich daher auch ein teilweise risikoreiches, volatiles Portfolio erstellen. Ich werde allgemein auf keine große Cash Quote achten um die „reine“ Performance der Aktien darzustellen.