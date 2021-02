Handelsidee

Das wikifolio "Disruptive Innovation nach ARK" soll den "Ark Innovation ETF" der bekannten Fondsmanagerin Catherine "Cathie" Wood möglichst exakt nachbilden. Der Fonds ist für die meisten deutschen Anleger nicht zugänglich; mit diesem wikifolio möchte ich Anlegern die Möglichkeit geben, trotzdem auf einfache Weise in die dort gehaltenen Werte zu investieren. Das genannte Vorbild hat den Markt seit Auflage deutlich outperformt und dies sogar bei hoher Diversifikation.



Zur Nachbildung der Strategie sollen die im ARK-ETF enthaltenen Positionen mit der gleichen Gewichtung in diesem wikifolio gehalten werden. Grundlage hierfür sind die Informationen, die von ARK Invest auf ihrer Webseite publiziert werden. Für das wikifolio sollen ausschließlich Aktien und ggf. ARK-ETFs gehandelt werden, sollten sie einmal verfügbar sein. Der Anlagehorizont ist langfristig. Da sich die Positionen im genannten ARK-ETF im Zeitverlauf verändern, soll das wikifolio in unregelmäßigen Abständen, möglichst aber einmal im Monat angepasst werden. Sollten einzelne Werte nicht handelbar sein, soll das Geld stattdessen nach eigenem Ermessen in weniger gewichtete Werte investiert werden oder bloß als Reserve verfügbar gehalten werden. Anleger sollten sich daher der Möglichkeit einer ggf. deutlichen Tracking Difference bewusst sein! Es wird keine "perfekte 1:1 Kopie" geben können. Mit dem wikifolio möchte ich *versuchen, eine möglichst exakte Nachbildung* zu erreichen.



Der ARK Innovation ETF, der diesem wikifolio als Vorbild dient, investiert überwiegend in die folgenden Bereiche:

Artificial Intelligence, Autonomous Vehicles, Fintech, DNA Sequencing, Robotics, 3D Printing.

mehr anzeigen