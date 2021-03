Global Investment High

Handelsidee

Ich setze den Fokus auf Qualität!

Das heißt in mein Portfolio kommen nur Qualitäts-Aktien die langfristig eine saftige Rendite erwirtschaften, aber auch gleichzeitig einen tiefen Burggraben besitzen.

Wichtige Eigenschaften sind nachhaltiges Wachstum, geringe Risiken, eine hohe Kapitalrentabilität und eine günstige Bewertung.

Wir wissen, dass hinter jedem Mandat ein Mensch steht. Wir Menschen brauchen zu jeder Aktie eine Geschichte: Wie ist das Unternehmen entstanden, wo steht es heute, welche interessanten Technologien gibt es, welcher Kniff schlummert im Geschäftsmodell und wo will das Management hin. Wer die Unternehmen und die Geschichten dahinter verstehen, der kann auch mit reinen Gewissen, rationale Entscheidungen bei starken Kursschwankungen treffen!

Zusammengefasst:

Um langfristig gute Renditen zu erwirtschaften investiere ich breit diversifiziert in Qualitäts-Aktien mit besonders hohen Chancen bei gleichzeitig geringeren Risiken aus dem weltweiten Anlageuniversum heraus.

