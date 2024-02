Discount-Zertifikate Portfolio

Discount-Zertifikate bieten die Möglichkeit, auch in seitwärtslaufenden oder sogar leicht fallenden Märkten attraktive Renditen zu erzielen. Vor allem in schwierigen, etwas undurchsichtigen Marktphasen können Discount-Zertifikate eine interessante Alternative zum Direktinvestment in die jeweilige Aktie oder den jeweiligen Index bieten. Das Anlageziel des wikifolios ist es, eine Rendite mind. in Höhe der Inflation in Deutschland zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen werden hauptsächlich Discount-Zertifikate erworben, die eine Seitwärtsrendite mindestens auf Niveau der zuvor genannten Inflationsrate bei einem relativ großen Discount bieten. Es steht weniger die Renditemaximierung und Outperformance ggü. einer Benchmark im Vordergrund als die Erzielung einer hohen risikoadjustierten Rendite mit einem überschaubarem Risiko. Die Discount-Zertifikate im Portfolio sollen hauptsächlich auf EUR lauten und kein Währungsrisiko beinhalten. Daher werden bei Nicht-EUR-Basiswerten grundsätzlich nur Quanto-Strukturen in das Portfolio aufgenommen. Um die nicht in Discount-Zertifikate investierte Liquidität zu parken, dürfen Geldmarktfonds, Anleihen mit kurzfristiger Restlaufzeit oder ähnliche, kurzfristig orientierte Anlagevehikel verwendet werden. Falls es bei einem Discount-Zertifikat zu der Lieferung des Basiswertes kommt, soll dieser zu einem passenden Zeitpunkt veräußert und nur in Außnahmefällen langfristig gehalten werden.