EAST Hebel und Trends

Handelsidee

Das wikifolio vereinigt sowohl die langfristige Anlage in Unternehmensaktien als auch die Nutzung von Chancen, die sich aus dem Einsatz von gehebelten Finanzinstrumenten ergeben.

1. Anlageschwerpunkt:

soll das Eingehen von Long- und Shortpositionen sowohl in Indizes als auch auf Einzelwerte sein.

In jeder Marktphase soll von der Entwicklung an den Finanzmärkten profitiert werden.

Es wird grundsätzlich angestrebt, dass der gehebelte Handel nicht mehr als 50 % des wikifolio-Vermögens überschreitet.

Die Analyse und Timing-Steuerung soll

-nach der Wolkenchart-Indikatorentechnik und einem selbst entwickelten Handelssystem erfolgen. Die Entscheidungsfindung soll durch weitere Indikatoren, wie den MACD, den Stochastik-Momentum-Index und andere unterstützt werden.

Die Eröffnung einer Position und die Schließung einer Position soll auf klar definierten Regeln basieren.

Berücksichtigt werden sollen,

- das aktuelle Marktrisiko, das Rendite/Risiko-Verhältnis und die Positionsgröße.

Haltezeit: kurz- bis mittelfristig

2. Anlageschwerpunkt:

im wikifolio soll das Investieren in Unternehmensaktien Fond und ETFs aus den Branchen,

-Gesundheit, -Infrastruktur und -demografischer Wandel sein.

Die Weltbevölkerung wächst, bis 2050 von jetzt fast 8 Milliarden auf voraussichtlich 10 Milliarden.

Der demografische Trend in den entwickelten Ländern geht zu einer Gesellschaft, in der die Älteren einen wachsenden Anteil stellen. Die Gesundheitsausgaben werden steigen.

Mit dem Wachsen der Weltbevölkerung werden immer mehr Infrastrukturmaßnahmen notwendig.

- Produkte und Dienstleistungen für Senioren

- Ausbau der INFRASTRUKTUR im urbanen Bereich

- Medizintechnik, Krankenhaussoftware.

Mit dem Thema DEMOGRAFIE ist der Trend zu stetig steigenden GESUNDHEITS-Ausgaben verknüpft.

- Generika, das Krankenhausgeschäft und den damit verbundenen Gesundheitstourismus,

- Medizintechnikbranche, - Krankenversicherungen.

- Therapie und Betreuung

Haltezeit der Investitionen: mittel bis langfristig

