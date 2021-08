Global Micro and Smallcap Winner

Handelsidee

Das vorliegende Wikifolio "Global Micro & Smallcap Winner" investiert primär und Micro und Smallcap Unternehmen bis zu einer Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 10 Milliarden Euro (US Small Cap Größenordnung). Die geringere Marktkapitalisierung der Unternehmen bietet enorme Wachstumsperspektiven, diese gehen in der Regel mit einer grösseren Volatilität einher.



Zur Reduzierung des Risiko soll ein konsequentes Geld-Management betrieben werden. Das Risiko soll pro Transaktion maximal 5% des gesamten Portfolio-Bestandes betragen. mehr anzeigen