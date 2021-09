5 Years Market Glory

Handelsidee

Dieses wikifolio soll eine Idee geben, welche Werte in den nächsten 5 Jahren überdurchschnittliche Renditen erzielen werden. Investitionen in vorrangig US Aktien. Mittel- bis Langfristige Ausrichtung.

Basis sind die Fundamentalanalyse und die Trend- und Swingtrading Methodik. Gewählt werden dafür Titel die unter das Segment Small Caps fallen, ein Gewinn je Aktie von über 15% in den letzten 5 Jahren vorweisen können und eine Kapitalrentabilität von über 20% besitzen. Das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis sollte über 1 liegen. mehr anzeigen