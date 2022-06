Globale Dividendenstrategie

Eine Dividendenstrategie ist nicht nur für Ausschüttungsorientierte Anleger interessant. Je nach Marktphase konnte eine Strategie mit Dividendenfokus sogar die bekannten Wachstumsindizes outperformen. Grund genug, eine Dividendenkomponente der Gesamtstrategie beizumischen. Dennoch sollte niemals nur in 1 oder 2 Einzelaktien oder lediglich in einen ETF/Fonds investiert werden. Einzelaktien könnten Ihre Dividende streichen oder reduzieren. Einzelne ETFs/Fonds könnten Ihre Zusammensetzung verändern und einzelne Regionen oder Branchen Übergewichten. Die Lösung ist eine breit aufgestellte, weltweit agierende Dividendenstrategie, die Ihre einzelnen Bestandteile immer wieder rebalanced. Das Grundkonzept ist folgendermaßen gegliedert: Welt = 37,5% (All World High Dividend, Dividend Aristrocrats) Europa = 25% (Euro Dividend Aristocrats, Europe Quality Dividend) EM / Asien = 25% (EM Dividend, EM High Dividend Low Volatility) Aktive Fonds = 12,5% (DJE, DWS) Wie Sie sehen können, besteht der Großteil der Strategie (87,5%) aus ETFs. Als Beimischung werden bewährte, aktive Anlagekonzepte beigefügt (Jeweils 6,25%). Diese aktiven Anlagekonzepte stehen logischerweise unter noch strengerer Beobachtung. Verletzen die Fondsmanager Ihren Anlagestil, werden Sie ausgetauscht.