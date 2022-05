Frei nach dem Motto "Big is Beautiful" sollen in diesem wikifolio Aktien aus aller Welt gehandelt werden, deren Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Gesamtmarkt relativ hoch ist. Ausschlaggebend für die Auswahl der Unternehmen soll dabei deren Entwicklung in der Vergangenheit, ein an Levermann angelehntes fundamentales Punktesystem und die Bewertung des Geschäftsmodells in Bezug auf dessen Zukunftssicherheit sein. Um dabei eine ausreichende Diversifikation zu erreichen, ist es geplant, alle Branchen zu berücksichtigen und eine mittlere zweistellige Anzahl von Einzelwerten in das Portfolio aufzunehmen. Wenn durch die aktuelle Auswahl keine ausreichende Diversifikation gegeben ist, kann freies Kapital in einem ETF angelegt werden, der den Gesamtaktienmarkt bestmöglich abbildet. Beabsichtigt ist, die Positionsgröße anhand eines einfachen prozentualen Risikomanagements festzulegen. Der initiale Stop Loss soll dabei für jeden Wert einzeln, anhand einer signifikanten Unterstützung, ermittelt werden. Bezüglich der Haltedauer wird ein langfristiger Ansatz angestrebt. Einzelne Werte können mehrere Monate oder auch Jahre gehalten werden. Die Krontrolle des wikifolio soll regelmäßig erfolgen. Dabei sollen die Positionsgrößen und Stop Loss Orders überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Geplant ist aber häufige und weitreichende Änderungen am Portfolio zu vermeiden.