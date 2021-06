Burggraben und Netzwerke

Handelsidee

Ein starker Markenname, der Netzwerkeffekt, hohe Umstellungskosten und Exklusivitätsrechte sind die vier wichtigsten Gräben, die ein Unternehmen vor dem Wettbewerb schützen.

Oft landet der Großteil der Wertschöpfung nicht mehr beim Anbieter eines Produktes, sondern beim Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage. Da Plattformen viele Wettbewerbsvorteile gegenüber klassischen Unternehmen besitzen, verdienen Sie weitaus mehr bei deutlich niedrigeren Fixkosten und Risiken.

Diese Unternehmen produzieren einen hohen stetigen Cashflow, es sind richtige Geldmaschinen.

Unternehmen, die es schaffen, ein Ökosystem aufzubauen, in dem neue Benutzer und Entwickler mehr Wert schaffen, können ein äußerst mächtiger Wassergraben sein. Es ist keine Überraschung, dass diese Art von Wassergraben einige der größten Unternehmen der Welt hervorgebracht hat.

In diesem Zertifikat wird in die stärksten und erfolgreichsten Netzwerkunternehmen investiert. Um von den stetig steigenden Cashflows zu profitieren sollen diese Unternehmen langfristig gehalten werden.



