Handelsidee

Mein Wikifolio "MM Aktien die keiner will" soll eine Möglichkeit darstellen, in ausgewählte internationale Unternehmen zu investieren, die aktuell, aus welchen Gründen auch immer, völlig out sind.



Als Informationsquellen dienen mir neben diversen Publikationen auch Informationssysteme wie Reuters oder Bloomberg. Auch versuche ich auf Kapitalmarktkonferenzen, die (deutschen) Gesellschaften persönlich zu treffen.



Die Haltedauer der Wertpapiere ist grundsätzlich als mittel- bis langfristig anzusehen, jedoch können aktuelle Ereignisse auch dazu führen, kurzfristiger zu agieren.



Das Portfolio soll überwiegend mit bis zu 20 Titeln agieren. mehr anzeigen