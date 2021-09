Voller Fokus - Go Hard Go Home

Handelsidee

"Die besten Ergebnisse werden durch Konzentration erzielt, indem Sie Ihre Eier in ein paar Körbe legen, die Sie gut kennen, und sie sehr genau beobachten", schrieb IBD-Gründer William J. O'Neil in "How To Make Money In Stocks".



„Das Ziel des gewinnenden Investors sollte es sein, einen oder zwei große Gewinner zu haben, anstatt Dutzende von sehr kleinen Gewinnen"



Ziel ist es auf sehr gute stark wachsende Unternehmen zu setzen und eine zu hohe Streuung zu vermeiden. Volatilität ist normal und nur etwas für geduldige Investoren.



