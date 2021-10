PythonRisk Delphi-Trading

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Hallo, auch wenn sich hier zunächst viele Trades rund um digitale Währungen wie Bitcoin etc. drehen, wird dieses wikifolio kein wikifolio rund um digitale Währungen werden. Die in der Anfangsphase gehandelten ETFs der schweizerischen 21Shares AG rund um dieses Thema bieten aber vieles, was ich für meine Software-Tests benötige bzw. gerne habe: - kein Hebelprodukt - erhöhte Volatilität (auch intraday) - Möglichkeit short zu gehen (z.B. mit 21SHARES SHORT BTC ETP OE) Letzteres Produkt bietet möglichst eine "minus einfache Rendite" auf die Performance von Bitcoin, aber jeweils nur für einen Tag gesehen! In meinem anderen wikifolio "PythonRisk Bauchgefuehl" schrieb ich einmal rund um Trades zu Bitcoin & Co.: "Lass die Finger weg, solange du dich nicht damit auskennst" (sinngemäß). Seither hatte ich mich etwas in das Thema rund um digitale Währungen eingearbeitet, kann aber nicht behaupten, dass ich mich damit auskenne. Für meine Tests sowie als risikoreiche, eher spekulative Positionen sind diese aber gut geeignet. Polkadot halte ich als Blockchain-Protokoll, welches unterschiedliche Blockchains miteinander verbinden und kommunizieren lassen kann für sehr interessant und könnte mir das für mittelfristig ausgerichtete Depots gut vorstellen. Jedenfalls wird hier im wikifolio auch mit 21SHARES POLKADOT ETP OE getestet (allerdings evtl. zu kurzfristig). Ich wünsche allen viel Spaß beim Beobachten des wikifolios.