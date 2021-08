Rationales Stock Picking

Handelsidee

Durch meine langjährige Börsenerfahrung konnte ich die letzten Jahre eine durchschnittliche Jahresrendite von 25-30 % erwirtschaften. Dies war möglich durch den Handel von unterschiedlichen meist gängigen Aktien, die von mir zuerst Bewertet und in die dann anschließend Investiert wurde. Die Aktien werden im Schnitt 5-10 Jahre gehalten, je nach Performance und Zukunftsprognose.

Die Branchen können dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Hier wird auf eine breite Diversifikation geachtet.

Technik, Verbrauchsgüter, Energie und Finanzdienstleister.

Ebenso wird das Risiko in 3/3 aufgeteilt. Dabei ist 1/3 in ETF´s investiert, 1/3 in risikoarme Dividendentitel und 1/3 etwas risikoreicher in aufstrebende, aber nicht extrem spekulative Unternehmen.

Auf spekulative Informationsquellen wird nicht geachtet, eher auf klar ersichtliche Zukunftsprognosen wie z.B. durch Gesellschaftswandel etc..

Das Portfolio soll solide sein und nicht spekulativ. Aber durch das Drittel von leicht spekulativen Aktien wird die Chance auf Renditen überhalb des durchschnittlichen Marktes erhöht. mehr anzeigen