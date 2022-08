StartEasyInvest 200d Strategie

Die „Start Easy Invest 200 Tage Strategie“ zielt darauf ab, mit ETFs aus 6 verschiedenen Bereichen von der aktuellen Wirtschaftslage zu partizipieren. Die 200-Tage-Linien-Strategie ist als trendfolgende Strategie der technischen Analyse zuzuordnen. Als Signalgeber dient der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage. Eine Investition findet jeweils dann statt, wenn ein ETF über seine 200-Tage-Linie notiert. Investiert werden maximal 20 Prozent des Depotwertes. Die Überprüfung erfolgt jeweils am Anfang des Monats. Ein ETF, welcher nicht über seine 200-Tage-Linie notiert oder das Toleranzfenster von 3 Prozent unterschreitet wird entweder verkauft oder der vorgesehene 20-Prozent-Anteil weiterhin in Cash gehalten. Folgende ETFs wurde für die „Start Easy Invest 200 Tage Strategie“ ausgewählt: USA: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) Europa: Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc Immobilien: Amundi ETF FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR Technologie: iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) Anleihen: iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) Rohstoffe: iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF Hebel-ETFs Berücksichtigt werden auch Leveraged ETFs. Eine Investition findet nur in definierten Wirtschaftsphasen statt. Die Investition ist mit maximal 5 Prozent des Depotwertes begrenzt. Die Überprüfung findet im wöchentlichen Rhythmus statt. USA: Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C Technologie: Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc