Handelsidee

Das wikifolio „steady and unstoppable“ ist ein Dachwikifolio, d.h. es enthält Zertifikate besonders erfolgreicher Trader auf der Plattform wikifolio. Aufgenommen in dieses Dachwikifolio werden nur wikifolio-Zertifikate, die über Jahre hinweg bewiesen haben, besser als Vergleichsindizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq 100 zu performen.



Wert gelegt wird bei der Auswahl der Titel auf eine möglichst stetige und von geringen Schwankungen geprägte Kursentwicklung. Ein weiteres Kriterium für eine Aufnahme in das Dachwikifolio ist auch, dass die wikifolio-Trader über eine langjährige Börsenerfahrung verfügen bzw. Spezialkenntnisse in bestimmten Branchen vorweisen können.



Die Zertifikate im Dachwikifolio werden umso höher gewichtet, je breiter diversifiziert sie sind und je geringer damit ihr Risiko-Faktor ist. Teil der Strategie ist es aber auch, als Beimischung in angemessenem Umfang Zertifikate von Tradern aufzunehmen, die auf lange Sicht bewiesen haben, dass sie durch einen verantwortungsbewussten Einsatz von Hebelprodukten über Jahre hinweg trotz höherer Schwankungsanfälligkeit den Markt outperformen konnten.



Warum stelle ich mit dem wikifolio „steady and unstoppable“ ein Dachwikifolio auf die Beine? Dies hat den Grund, dass ich vom Prinzip der Schwarmintelligenz überzeugt bin und auf wikifolio eine Gruppe von sehr talentierten Tradern entdeckt habe, die höchst erfolgreiche Strategien verfolgen. Mein Ziel ist es, diese mehrjährig erprobten und weiterhin erfolgversprechenden Ansätze unter dem Dach des „steady and unstoppable“-Dachwikifolios zu vereinen, um so auf lange Sicht gut diversifiziert überdurchschnittliche Erträge zu generieren. mehr anzeigen